Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского прокомментировали решение суда о продлении ему ареста ещё на два месяца. Они намерены подавать апелляцию.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Сроки досудебного расследования по дачному делу не должны превышать 12 месяце, но мы уверены, что это дело будут расследовать гораздо дольше, а в это время Коломойский будет находится за решёткой", — заявили адвокаты.

Также они добавили, что им уже становится грустно.

"Человек 2 месяца находится под стражей, а в материалах дела нет изменений. Нет новых следственных действий или доказательств, которые появилось бы за эти два месяца в материалах дела, но при этом человек находится за решеткой, что влияет на его состояние здоровья. Зачем это делают, мы ещё будем разбираться", — заявляют адвокаты.

Ранее суд продлил Коломойскому содержание под стражей на два месяца — Шевченковский суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора, продлив бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3,8 миллиарда гривен до 2 декабря.

Мы также сообщали, что в суде Коломойский назвал дело в отношении него "фальсифицированным".