Шевченковский суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора, продлив бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3,8 миллиарда гривен до 2 декабря.

Об этом передает корреспондент "Страны" из зала суда.

Как мы писали, Коломойский заявил в суде, что дело в отношении него сфальсифицировано.

"Это дело искажено, сфальсифицировано, но в этом потом уже будет разбираться следствие. Сейчас я заинтересован в том, чтобы самому разобраться в этом деле и восстановить своё честное имя", — заявил олигарх.

Напомним, 24 октября этот же суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов Коломойского об изменении меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Адвокаты просили отправить бизнесмена под круглосуточный домашний арест в доме Коломойского в селе Никольское-на-Днепре в Днепропетровской области из-за состояния его здоровья. Но им было отказано. При этом суд обязал руководителя следственного изолятора провести медицинское обследование Коломойского.