Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает снять с воинского учета резервистов лиц, работающих в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

В проекте закона предлагается внести изменение в статью 33 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о ведении воинского учета лиц, проходящих службу в Бюро экономической безопасности Украины, и в статью 37 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" по снятию с воинского учета резервистов лиц, принятых на службу в Бюро экономической безопасности Украины.

Таким образом, как прописывается в пояснительной записке, будет обеспечена бесперебойная работа БЭБ.

Напомним, до 1 декабря украинские работодатели, органы местной власти и образовательные учреждения должны впервые подать в ТЦК списки призывников, военнообязанных и резервистов. Такая норма содержится в постановлении Кабмина №1487, которое было принято 30 декабря 2022 и будет в этой части впервые применено в этом году.

Также мы писали, что в Одессе каждому мобилизованному жителю города выплатят 20 тысяч гривен. Соответствующее решение сегодня принял горсовет.