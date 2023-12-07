Украинцев могут обязать являться в ТЦК в течение 48 часов после получения повестки на электронную почту или заказным письмом.

Об этом сообщает ВВС-Украина, чьи журналисты ознакомились с основными идеями будущего законопроекта.

"Повестки смогут вручать не только лично под роспись, но и путем направления на электронную почту или заказным письмом. После уведомления гражданин будет обязан явиться в ТЦК в течение 48 часов", - пишет издание.

О планах отправлять повестки на электронную почту ранее сообщал и нардеп Федор Вениславский, вскоре после чего был снят с должности представителя президента в Раде.

Также в "Дие" может появиться аналог военного билета - "Сертификат защитника". Демонстрировать этот "сертификат" гражданин должен будет при регистрации прав собственности на недвижимое и движимое имущество, бракосочетании/разводе, для получения высшего образования или медицинских услуг, а также для пересечения госграницы.

ТЦК получат больше инструментов для проверки военно-учетных документов граждан на улицах, доставки их в военкоматы, объявления в розыск.

За уклонение от повесток будет увеличен срок ареста и штрафы, появится возможность заочно привлекать нарушителей к ответственности.

При этом будет сужен круг граждан, имеющих право на отсрочку.

Окончательной редакции законопроекта пока нет, его еще согласовывают.

Ранее мы писали, что получить электронную почту для вручения повесток технически возможно только через Дию.