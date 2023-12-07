Киев является "самым недомобилизованным городом Украины".

Об этом заявил экс-командир батальона "Айдар" Евгений Дикий в телеинтервью.

"Мне кажется, что власть побаивается сильной мобилизации в Киеве, потому что мобилизация - это всегда непопулярная вещь. Но извините меня, война - это непопулярная вещь. Нужно делать вещи непопулярные. И Киев в этом смысле должен перестать быть оазисом", - сказал Дикий.

Он также рассказал, что ходит по столице и видит огромное количество молодых мужчин в спортивной форме.

"А тем временем 50-летние мужики с очень плохим здоровьем остатки своего здоровья добивают где-то там в окопах. Если мы это не переломим, то война покатится в другую сторону", - считает Дикий.

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая призвала всех волонтеров пойти добровольцами на фронт, в том числе и женщин. Призыв она опубликовала в День волонтера.

Между тем западная пресса пишет, что Владимир Зеленский с июня "игнорирует давление со стороны военных", требующих подписать закон о снижении возрастной планки призыва мужчин с 27 до 25 лет.

Война в Украине идет уже 652-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 651-го дня. Самой громкой новостью дня стало убийство в Подмосковье известного украинского политика, после начала вторжения РФ перешедшего на сторону России, - экс-депутата Ильи Кивы. Убийство произошло в день ВСУ, который в Украине отмечают 6 декабря. Что касается ситуации на фронте, то в среду она, по данным разных источников, существенно не изменилась.

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