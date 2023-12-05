Народный депутат Марьяна Безуглая призвала всех волонтеров пойти добровольцами на фронт, в том числе и женщин. Призыв она опубликовала в День волонтера.

Он появился не ее странице в Фейсбуке.

"Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? А если говорят, да я же доначу/я волонтер, я держу фронт здесь? Потому и написала: лучшее волонтерство 2024 — прийти в ВСУ. Это касается и женщин", - написала заместитель главы комитета по национальной обороне.

Она добавила, что сама была мобилизована в 2015 году и прошла службу.

Недавно нардеп сообщала, что в Верховной Раде Украины предлагают лишить отсрочки от мобилизации студентов, получающих второе и третье высшее образование, а также супругов инвалидов и их родственников не первой степени родства.

Также Безуглая расписывала, как устроено украинское военное командование и кто за что в нем отвечает. Сначала она рассказала, какие генералы отвечали за оборону разных городов, а потом перешла к описанию структуры принятия решений ВСУ.