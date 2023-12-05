Повестки планируют вручать через электронную почту и заказным письмом.

Об этом заявил представитель президента в Раде Фёдор Вениславский, комментируя возможные изменения в закон о мобилизации.

"В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом. То есть уведомление о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб. Это так называемая публичная повестка", - заявил Вениславский.

Также, по его словам, в новом законопроекте о мобилизации будет прописано, что повестки могут вручаться не только представителями ТЦК, но и через органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти, - чтобы уточнить полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации.

Как стало известно, помогать раздавать повестки жителям Запорожья будет "Муниципальная варта".

Мы также сообщали, что раздавать повестки будут на предприятиях Украины.