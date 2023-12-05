В Верховной Раде рассматривается решение об обязанности мужчин носить с собой военный билет.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Фёдор Вениславский.

"Предусматривается, что военнообязанные во время военного положения должны иметь с собой и документ, подтверждающий личность, и документ, удостоверяющий пребывание на воинском учете", – заявил Вениславский.

Ранее Вениславский опроверг свои же слова о запрете выезда мобилизованным женщинам.

Представитель президента в Верховной Раде Фёдор Вениславский опроверг свои же слова о том, что гражданкам Украины, которые станут на воинский учет, будет ограничен выезд за границу.

Теперь он заявляет, что ограничения будут касаться только уже мобилизованных в армию женщин.

"Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы, в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", — сказал Вениславский.

Мы также сообщали, что, по словам Вениславского, говорить о раздаче электронных повесток через "Дию" пока нет оснований.