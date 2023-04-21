Член Комитета Верховной Рады по нацобороне Федор Вениславский, который ранее говорил о том, что в "Дие" могут начать раздавать электронные повестки, заявил, что говорить об этом пока нет оснований.

Об этом он сказал в комментарии "Стране".

"Давайте на этом остановимся пока что. Будут ли они в ближайшем будущем? Мы говорили с вице-премьер-министром Федоровым, который сказал, что сейчас это невозможно с точки зрения технической реализации. Когда мы сможем к этому прийти? Не готов сказать", - сообщил Вениславский.

Кроме этого, он рассказал, что депутаты наработали "определённые алгоритмы", чтобы избежать повторения резонансных историй во время вручения повесток.

"Сейчас мы будем имплементировать данные алгоритмы, чтобы не было оснований даже законодательных для каких-то злоупотреблений. Но нет возможности рассказать о том, что это за алгоритмы", - говорит Вениславский.

Напомним, в России рассылка повесток через "Госуслуги" может быть отложена, потому что нет постановления правительства.

Кроме того, по данным разведки Британии, электронные повестки в России вряд ли означают подготовку к новой волне мобилизации.

Тем временем война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.