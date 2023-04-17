Тестовая рассылка цифровых повесток в России будет возможна после принятия соответствующего постановления правительства РФ. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

Ранее Локтев говорил, что тестовая рассылка повесток через "Госуслуги" будет проведена уже во время весеннего призыва, но, если к этому времени не будет вынесено решение правительства РФ, процедура опробывания цифрового призыва будет невозможна.

Тем временем в российском Минцифры также сообщили, что пока оснований для рассылок повесток через "Госуслуги" нет, так как это напрямую в принятом законе не прописано.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных россиян.

При этом, по данным британской разведки, электронные повестки в России вряд ли означают подготовку к новой волне мобилизации.

Тем временем война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему в Украине заговорили о выборах.