"Муниципальная варта" Запорожья будет раздавать повестки вместе с ТЦК.

Такое заявление сегодня прозвучало во время сессии горсовета от заместителя городского головы Александра Власюка.

Так, утром и вечером в Запорожье будет проводиться поквартирный обход военкомов и работников "Мунварты". Они будут проводить информационную кампанию по мобилизации и раздавать повестки.

Известно, что уже сформированы группы по районам города, которые будут совершать "поквартирный обход" с 7 до 9 утра и с 17:00 до 19:00.

Работникам ТЦК законодательно позволят останавливать людей на улице, проверять документы и вручать повестки. Сейчас на это имеет право только полиция.

Также сотрудники военкомата смогут вести аудио- и видеозаписи своего общения с мужчинами на улице, добавил Костенко.

"Сейчас много вопросов со стороны ТЦК и со стороны тех граждан, кого они пытаются мобилизовать. По факту сотрудники ТЦК не имеют никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, потребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не оказаться в центре скандала, чтобы человека не привлекать", - заявил Костенко.

Ранее в Украине хотят расширить права военкомов касательно вручения повесток на улице.

Мы также сообщали, что во Львовской области военнообязанным приказали показывать документы на улице сотрудникам ТЦК.