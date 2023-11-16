Мужчина, силой задержанный на днях военкомами в Одессе, заявил, что претензий к сотрудникам ТЦК не имеет.

Видео с его обращением публикуют местные телеграм-каналы.

В ролике мужчина утверждает, что конфликтная ситуация с военкомами была вызвана тем, что он находился "в состоянии страха и инстинкта самосохранения". Теперь же он планирует самостоятельно явиться в военкомат.

Также появилось видео начала самого инцидента с его задержанием. На кадрах полицейский ему говорит, что он задержан и должен сесть в автомобиль, чтобы поехать в полицию - иначе его туда повезут силой в наручниках. Мужчина отвечает, что отказывается проходить военно-врачебную комиссию и служить не намерен. А в действиях силовиков видит нарушения. Он также попросил выписать ему повестку.

На это ему отвечают, что повестку будут выписывать в ТЦК, а сейчас он задержан. Дальше его валят на землю, надевают на него наручники и заталкивают в машину. В этот момент происходящим начинают возмущаться прохожие.

Ранее мы подробно рассказывали об этом инциденте в Одессе. По словам его свидетелей, мужчину еще и избили на глазах у жены и ребенка.

В связи с этим скандалом ГБР открыло уголовное производство по по статье о превышении военными должностными лицами и правоохранителями служебных полномочий.