В Украине вызвало резонанс заявление народного депутата от "Слуги народа", представителя президента в Верховной Раде Федора Вениславского о том, что повестки в армию планируют рассылать, в том числе и через электронную почту. В связи с ним возникает, где военкомы возьмут информацию о том, какая у военнообязанных украинцев электронная почта.

В стране есть только одна единая база, в которой электронная почта хранится с привязкой к конкретным именам и фамилиям, - это "Дия". Для того, чтобы в ней зарегистрироваться, нужно вводить адрес электронной почты.

Таким образом, реализовать идею с рассылкой повесток по емейл военкомы смогут только получив доступ к базе "Дии".

Ранее курирующий "Дию" вице-премьер Михаил Федоров неоднократно заверял, что ее не будут использовать для рассылки повесток.

В Украине уже запущен единый электронный реестр военнообязанных и наполнен информацией более чем на 90%. Реестр назвали "Оберег". Также в Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию".

Кроме того, Вениславский заявил, что в Верховной Раде рассматривается решение о том, чтобы обязать мужчин во время военного положения носить с собой военный билет.