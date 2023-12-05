В тренажерных залах Ужгорода состоялся рейд ТЦК.

Видео и фото рейда публикуют местные СМИ.

По их данным, повестки выдали и мужчинам, которые тренировались, и тренерам.

Ранее в Тернопольской области повестки вручили верующим УПЦ на их запрещённом властями крестном ходе. Когда прихожане, несмотря на запрет Тернопольской ОВА, решили провести крестный ход УПЦ в Почаевскую лавру, который проходил каждый год, им стали препятствовать местная полиция и сотрудники тернопольского ТЦК, которые стали выписывать мужчинам повестки.

Мы также сообщали, что военкомы пришли раздавать повестки в ночной клуб в Днепре. Военные сообщили, что в ресторане хотят проверить документы у клиентов-мужчин. Женщина отказывалась пропустить работников, объясняя это тем, что после таких проверок в ее заведение перестанут приходить клиенты.

Кроме этого, В Патрульной полиции Киева заявили, что будут вручать повестки любителям форсажа и дрифта на улицах столицы.

"<...> Возле этих заряженных моторов крутятся молодчики, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, например, держать автомат", - заявил заместитель начальника департамента полиции.