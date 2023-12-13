В новом законе о воинской обязанности хотят уравнять мужчин и женщин в большинстве прав и обязанностей.

Об этом сообщила нардеп Марьяна Безуглая на своей странице в Фейсбуке.

"У женщин останется уникальная отсрочка и право на увольнение - беременность. Если беременная - не вправе мобилизовать/можешь уволиться. Но в то же время декретный отпуск как право на отсрочку/увольнение планируем предоставить как жене, так и мужу на выбор", - написала она.

"К тому же в штурмовики и другие боевые профессии женщина сможет пойти сугубо добровольно. У супругов военнослужащих с 1-2 детьми один/одна будет иметь право на отсрочку/увольнение, а если детей трое и больше, то оба. Также в проекте, если у служащего мужчины рождается третий ребенок, он получает право на увольнение", - добавила Безуглая.

Ранее Безуглая сообщила об отмене срочной службы и мобилизации с 25 лет в проекте закона о воинской службе.

Мы также сообщали, что Безуглая рассказала о новом законопроекте для военных Украины. Вместо демобилизации после 36 месяцев службы в новом законопроекте могут ввести 90-дневный отпуск после двух лет в армии.