Вместо демобилизации после 36 месяцев службы, которую требуют некоторые депутаты, в новом законопроекте могут ввести 90-дневный отпуск после двух лет.

Об этом сообщила народный депутат Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале.

"Вариант в разработке взамен демобилизации после 36 месяцев. Обратите внимание, это касается и контрактников: "Военнослужащим, которые проходили непрерывную военную службу после введения в установленном порядке военного положения в течение 24 месяцев и при непосредственном участии в боевых действиях не менее 12 месяцев предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части", – написала Безуглая.

Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что в Раде готовится законопроект о ротации и демобилизации.

Мы разбирались в отдельном материале, что хотят изменить в мобилизации и военной службе в Украине.

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