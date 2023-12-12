Полмилиона гривен дохода. Стало известно, сколько Безуглая задекларировала за 2022 год
Депутат фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая задекларировала за 2022 год почти полмиллиона (483,7 тысяч) гривен доходов.
Об этом свидетельствуют данные из реестра деклараций.
Единственным источником доходов у Безуглой указана депутатская зарплата в парламенте. Получается, что зарплата Безуглой составляет 40 310 грн в месяц.
К слову, в марте этого года нардеп возмущалась у себя в Facebook, что "все хотят, чтобы депутаты получали минимум, но при этом были не коррумпированные".
"Лично у меня з/п около 40 тыс/мес. С 24 февраля 2022 года без отпусков, без выходных, более 5 мес. чистыми в войсках на востоке и юге", — писала Безуглая.
Кроме того, нардеп задекларировала в 2022 году 10 тыс. долларов наличными и 147,5 тыс. грн на банковских счетах.
Что касается имущества, то с декабря 2019 года Безуглая владеет квартирой в Киеве площадью 75,1 кв. м, которая стоит 164 тыс. грн. А с 1 февраля 2022-го арендует в столице квартиру площадью 44,8 кв. м, стоимость которой не указана.
По поводу квартиры стоимостью 164 тысячи в 2021 году уже был скандал: Безуглую тогда обвинили в многократном занижении стоимости квартиры - выходило, что жилплощадь стоила около 6 тысяч долларов. В ответ она написала, что квартира ей досталась от отца и деда в наследство.
"Спрашивают, где это я купила квартиру в 2019 за 164 тыс. Я не покупала. Это квартира папы, которую он мне передал. Эту квартиру выдали моему деду, военном хирургу, еще когда существовал СССР. Все Безуглые. Новую оценку не проводили", - заявляла в 2021 году Безуглая.
Ранее мы сообщали, что только 14% народных депутатов Украины заполнили е-декларации за 2022 год. Отмечается, что за 2021 год подали свои декларации только 22% нардепов. При этом до 31 января 2024-го все депутаты и должностные лица должны внести ежегодные отчеты за 2021 и 2022 годы.