Депутат фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая задекларировала за 2022 год почти полмиллиона (483,7 тысяч) гривен доходов.

Об этом свидетельствуют данные из реестра деклараций.

Единственным источником доходов у Безуглой указана депутатская зарплата в парламенте. Получается, что зарплата Безуглой составляет 40 310 грн в месяц.

К слову, в марте этого года нардеп возмущалась у себя в Facebook, что "все хотят, чтобы депутаты получали минимум, но при этом были не коррумпированные".

"Лично у меня з/п около 40 тыс/мес. С 24 февраля 2022 года без отпусков, без выходных, более 5 мес. чистыми в войсках на востоке и юге", — писала Безуглая.

Кроме того, нардеп задекларировала в 2022 году 10 тыс. долларов наличными и 147,5 тыс. грн на банковских счетах.

Что касается имущества, то с декабря 2019 года Безуглая владеет квартирой в Киеве площадью 75,1 кв. м, которая стоит 164 тыс. грн. А с 1 февраля 2022-го арендует в столице квартиру площадью 44,8 кв. м, стоимость которой не указана.

По поводу квартиры стоимостью 164 тысячи в 2021 году уже был скандал: Безуглую тогда обвинили в многократном занижении стоимости квартиры - выходило, что жилплощадь стоила около 6 тысяч долларов. В ответ она написала, что квартира ей досталась от отца и деда в наследство.

"Спрашивают, где это я купила квартиру в 2019 за 164 тыс. Я не покупала. Это квартира папы, которую он мне передал. Эту квартиру выдали моему деду, военном хирургу, еще когда существовал СССР. Все Безуглые. Новую оценку не проводили", - заявляла в 2021 году Безуглая.

Ранее мы сообщали, что только 14% народных депутатов Украины заполнили е-декларации за 2022 год. Отмечается, что за 2021 год подали свои декларации только 22% нардепов. При этом до 31 января 2024-го все депутаты и должностные лица должны внести ежегодные отчеты за 2021 и 2022 годы.