Новый руководитель департамента предотвращения и противодействия коррупции КГГА Олег Тимошенко оговорился и признался в коррупции.

Это произошло во время его выступления в Киевсовете.

На заседании Киевсовета депутатам представили Тимошенко. Выступая в сессионном зале, он и сделал странное признание.

"Я большую часть жизни занимаюсь этим направлением: коррупция, хищение, бюджет и все такое. Я в этом разбираюсь", – заявил Тимошенко.

Услышав смех в зале, чиновник извинился и сказал, что переволновался.

Ранее мы писали, что украинцы назвали коррупцию главной проблемой в стране помимо войны. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС "Восприятие населением основных проблем (кроме войны) и кто должен приложить усилия для борьбы с коррупцией". О коррупции заявили 63% опрошенных. На второе место (не считая войны) среди проблем они поместили низкие зарплаты и пенсии - на них пожаловались 46% опрошенных.

Западные СМИ писали, что даже в США обеспокоены уровнем коррупции в Украине и считают борьбу с ней условием для продолжения западной поддержки. Администрация президента Джо Байдена обеспокоена коррупцией в Украине больше, чем говорит публично, отмечают издания.