Верховная Рада приняла несколько антикоррупционных законопроектов, необходимые для дальнейшей евроинтеграции.

За основу был проголосован в первом чтении правительственный законопроект об увеличении штата НАБУ (№10203-1).

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"За" – 323 депутата.

По нему предлагается набрать в штат дополнительно 300 детективов за 3 года - по 100 в год, начиная со следующего года. Итоговая численность будет 1000 детективов и 750 членов руководящего состава.

На это будет потрачено 1,7 млрд грн за 3 года, отмечает нардеп Гончаренко.

Также в первом чтении был принят законопроект 10262, дающий НАПК полномочия проверять имущество, приобретенное до публичной службы.

"За" - 287.

Также Рада приняла в первом чтении законопроект - о независимости САП (правительственный законопроект 10060). "За" - 286 голосов.

На его принятии настаивали МВФ и "Большая семерка". Но просили внести ряд правок.

Ранее мы писали, что первый вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко сообщил, что Верховная Рада не может принимать обещанные ЕС законы, не согласовав с западными партнерами, так как страна зависит от их финансовой поддержки.