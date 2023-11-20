В Украине хотят ввести Международный день мужчин, который предлагают отмечать 19 ноября.

Законопроект с таким предложением внесли в Верховную Раду семеро депутатов "Слуги народа" во главе с Марией Мезенцевой.

Необходимость такого праздника обосновывается "гендерным равенством". 19 ноября – это международная дата, отмечаемая в 80 странах, первым ее ввел в Тринидаде и Тобаго в 1999 году доктор Джером Тулак Сингх в честь дня рождения своего отца.

Напомним, ранее в приложении "Дия" проводился опрос, который показал поддержку Международного женского дня (8 марта) среди населения. Большинство украинцев призвали оставить этот день выходным. А в Раде предложили переименовать этот праздник в "Международный день защиты прав женщин". Динамика опросов показывала, что за последние годы теряли в популярности 8 Марта, Новый год и День Победы 9 мая (последний праздник особенно потерял после начала войны).

Также мы писали, что два года назад в Украине во имя гендерного равенства переименовали государственный праздник День защитника Украины в День защитников и защитниц Украины.