Киево-Печерская лавра приняла решение перейти на новоюлианский календарь, как это сделала Православная церковь Украины. Лавра начнет использовать новый календарь с 15 ноября, в первый день рождественского поста.

Об этом сообщил исполняющий обязанности наместника лавры архимандрит Авраамий на своей странице в Фейсбуке.

"По многочисленным просьбам прихожан Киево-Печерской лавры, по благословению священноархимандрита Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Епифания, с 15 ноября (начало рождественского поста) лавра переходит на использование новоюлианского календаря, который является основным для нашей поместной церкви", - говорится в сообщении.

После перехода на новый календарь верующие будут отмечать некоторые праздники в другие даты, а именно:

День святого Николая будут праздновать 6 декабря вместо 19 декабря;

Рождество – 25 декабря вместо 7 января;

Собор пресвятой Богородицы – 26 декабря вместо 8 января;

День преподобной Мелании (в народе Щедрый вечер) – 31 декабря вместо 13 января;

Крещение Господне – 6 января вместо 19 января;

Сретение Господне – 2 февраля вместо 15 февраля.

Напомним, в Украинской православной церкви заявили, что, несмотря на подписанный президентом Владимиром Зеленским и вступивший в силу закон о переносе празднования Рождества на 25 декабря, УПЦ продолжит праздновать 7 января.

Ранее мы рассказывали в отдельном материале, как живет Киево-Печерская лавра.