Только 14% народных депутатов Украины заполнили е-декларации за 2022 год.

Соответствующую инфографику публикует движение "Честно".

Отмечается, что за 2021 год подали свои декларации только 22% нардепов. При этом до 31 января 2024-го все депутаты и должностные лица должны внести ежегодные отчеты за 2021 и 2022 годы.

Для деклараций за 2023 год срок подачи установлен до 31 марта 2024 года.

Напомним, с 10 декабря в Украине снова открыт реестр деклараций. В НАПК уточняли, что изъятие документов из публичной части реестра деклараций будет осуществляться по представлениям инициаторов и после 10 декабря вплоть до даты завершения или отмены военного положения в Украине, однако в определенное время они будут находиться в открытом доступе. Полный публичный доступ в реестр будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине.

Также сообщалось, что вслед за чиновниками и депутатами в Украине открывают публичный доступ к декларациям военкомов и военных врачей. В то же время декларации военных, разведчиков, мобилизованных и их семей останутся закрытыми.