После 10 декабря в Украине откроют не только декларации чиновников и депутатов, но и работников военкоматов и военно-врачебных комиссий.

Об этом сообщила глава общественного совета при Национальном агентстве по противодействию коррупции (НАПК) Екатерина Бутко.

В то же время декларации военных, разведчиков, мобилизованных и их семей останутся закрытыми.

Напомним, после 10 декабря в Украине снова откроют для всех реестр деклараций. В НАПК уточняют, что изъятие документов из публичной части реестра деклараций будет осуществляться по представлениям инициаторов и после 10 декабря вплоть до даты завершения или отмены военного положения в Украине, однако в определенное время они будут находиться в открытом доступе. Полный публичный доступ в реестр будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине.

Мы писали, что в октябре президент Владимир Зеленский подписал закон об открытии реестра.

Принятый в первый раз законопроект с закрытыми реестрами вызвал возмущение общественности и Зеленский наложил на него вето.