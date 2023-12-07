После 10 декабря в Украине снова откроют для всех реестр деклараций.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства противодействия коррупции (НАПК).

"Не позднее 10 декабря НАПК завершит изъятие из публичной части деклараций по представлениям инициаторов изъятия, поступивших в эту дату. Таким образом будет обеспечен открытый круглосуточный доступ в реестр с учетом мер безопасности", - говорится в сообщении ведомства.

В НАПК уточняют, что изъятие документов из публичной части реестра деклараций будет осуществляться по представлениям инициаторов и после 10 декабря вплоть до даты завершения или отмены военного положения в Украине, однако в определенное время они будут находиться в открытом доступе. Полный публичный доступ в реестр будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине.

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский подписал закон об открытии реестра.

Принятый в первый раз законопроект с закрытыми реестрами вызвал возмущение общественности и Зеленский наложил на него вето.

После этого Верховная Рада Украины повторно проголосовала за возобновление электронного декларирования, но уже с открытием реестра. За проголосовал 341 депутат, что является конституционным большинством.