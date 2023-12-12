Народный депутат Марьяна Безуглая, которая с недавних пор критикует главкома Валерия Залужного, негативно отреагировала на его совместное фото с министром обороны Рустемом Умеровым и командующим Сухопутными войсками Александром Сырским.

Реакцию она опубликовала в Фейсбуке.

По словам Безуглой, фотография ее "поплавила".

"Не надо фоточек, что все ок. Выглядит как попытка министра выдать желаемое за действительное", – написала Безуглая и снова призвала уволить Залужного из-за отсутствия плана действий на будущий год.

"Рустем Умеров, достаточно вашего представления на президента об увольнении главнокомандующего ВСУ Украины. Вы же знаете, что видения 2024 года, плана так и нет", – заявила нардеп.

Она добавила, что ей нужна "честная позиция Залужного по его вниканию и контролю за войсками как военного командующего всеми ВСУ, реформы в ВСУ не для галочки и обнимашек; коммуникация с украинцами, а не с иностранцами из-за блогов-статьи и семейных фото с женой".

Также Безуглая потребовала "переформатирования фронта и ответственности генералов за ошибки, а не комбригов и обычных мобилизованных".

В ноябре мы приводили обвинения нардепа в адрес Залужного в том, что он не предоставил план войны на 2024 год и должен уйти.

Мы также детально разбирали другие нападки Безуглой на Залужного.