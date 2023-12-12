Министр обороны Рустем Умеров встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным и командующим Сухопутными войсками Александром Сырским.

Об этом сообщили в Минобороне.

Фото высокопоставленных военных и министра появилось на фоне слухов об обострившемся конфликте Залужного и команды президента.

По данным СМИ, Владимир Зеленский установил через Сырского прямой контакт с ВСУ и управление частью войск в обход Залужного. Ходят слухи, что именно Сырского на Банковой рассматривают в качестве нового главкома вместо Залужного.

На прошлой неделе народный депутат Алексей Гончаренко заявлял, что Умеров во время визита в США публично критиковал главкома ВСУ. Официально эта информация подтверждена не была.

Сегодня Минобороны сообщило, что Сырский ознакомил Умерова и Залужного с ситуацией на восточном направлении, они обсудили ключевые потребности ВСУ, усиление фортификаций вдоль всей линии фронта, а также мобилизацию.

Сегодня глава НБУ сообщил, что Зеленский заверил его в отсутствии намерения увольнять Залужного.

"Могу на сто процентов сказать, что Владимир Зеленский не намерен увольнять Валерия Залужного. Я владею этой информацией лично от него", – сказал Андрей Пышный.