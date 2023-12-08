Многие украинцы видят в главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном "нового Эйзенхауэра".

Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

Издание напоминает, что американский генерал Дуайт Эйзенхауэр занялся политикой и стал президентом после окончания Второй мировой войны.

Популярность главкома, "видимо, вызывает зависть в президентском кабинете", говорится в статье.

Издание напоминает, что генерала начали в последнее время критиковать в партии "Слуга народа", хотя ранее такая критика была табуирована, поскольку Залужный чрезвычайно популярен, "его именем названы даже улицы".

Журнал указывает, что сам главком не подтверждал своих политических амбиций - однако добавляет, что он мог бы их довольно быстро опровергнуть, но почему-то этого Залужный не делает.

Поэтому сейчас в отношениях Зеленского и Залужного возникла "странная патовая ситуация". С одной стороны, президент может в любой момент уволить главкома. С другой - это толкнет генерала в политику, чего ОП не хочет, считает Spiegel.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал нонсенсом сообщения о конфликте между политическим и военным руководством Украины. По его словам, политического процесса "сегодня в стране нет", как нет и военных, думающих о политике, а не о войне.

Ранее Алексей Гончаренко заявил, что во время недавней поездки в США министр обороны Умеров публично критиковал главкома ВСУ Залужного на встречах в Вашингтоне.