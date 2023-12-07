Министр обороны Украины Рустем Умеров на встречах в Вашингтоне публично критиковал главкома ВСУ Валерия Залужного.

Об этом заявил в своем телеграм-канале народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который сейчас тоже находится в США.

По данным нардепа, предметом критики были летнее контрнаступление ВСУ и известная статья главкома в The Economist, в которой Залужный заявил о тупике на фронте.

Напомним, в начале ноября британский журнал The Economist опубликовал текст с главкомом ВСУ в формате интервью. Один из главных посылов Залужного в материале следующий: "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет".

"Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас (Украину и Россию - Ред.) в тупик", - сказал тогда генерал.

Вскоре после этого Владимир Зеленский отверг предположения о том, что военные операции ВСУ зашли в тупик, как утверждал Залужный.

Из-за этих заявлений возобновились разговоры об остром конфликте между политическим (в лице Зеленского) и военным (в лице Залужного) руководством страны. На эту тему в ноябре было много публикаций на Западе и в Украине.