В последнее время в Украине и на Западе активно обсуждают возможное увольнение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в связи с его якобы конфликтом с Офисом президента и Владимиром Зеленским. Однако представители украинской власти опровергают и наличие конфликта, и планы об отставке Залужного. Заявление на эту тему сделал глава Национального банка Украины Андрей Пышный в комментарии изданию The Washington Mail.

По словам Пышного, президент лично сообщил ему об отсутствии планов уволнять главкома.

"Вы видите, что все украинское руководство работает в интересах Украины. Многие политики сейчас находятся в США, потому что это важно. Могу на сто процентов сказать, что Владимир Зеленский не намерен увольнять Валерия Залужного. Я владею этой информацией лично от него", – сказал Пышный.

Напомним, на днях NBC News а материале под заголовком "В то время как контрнаступление терпит неудачу, Украина борется с самой собой, с Россией и с изменением внимания всего мира" упомянул возможное увольнение главкома. Издание дало понять, что снятие Залужного станет подтверждением тезиса о "надвигающемся авторитаризме" в стране.

Мы подробно разбирали, почему резко усилились разговоры о конфликте Зеленского и Залужного.