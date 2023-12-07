Президент Украины Владимир Зеленский снял народного депутата Федора Вениславского с должности представителя президента в Верховной Раде.

Соответствующий указ опубликован в четверг, 7 декабря, на сайте Офиса президента.

"Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в документе.

Напомним, уволенный президентом Федор Вениславский за последнее время запомнился двумя резонансными заявлениями. Так, он резко осудил атаку нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой на главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам Вениславского, пребывание Марьяны Безуглой в комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны "может угрожать национальной безопасности Украины".

Также Вениславский заявил об идее рассылать повестки военнообязанным украинцам через электронную почту и заказным письмом. В связи с этим появился вопрос, где военкомы возьмут информацию о том, какая у военнообязанных украинцев электронная почта, поскольку в Украине есть только одна единая база, в которой электронная почта хранится с привязкой к конкретным именам и фамилиям, - это "Дия".