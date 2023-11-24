Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией и назначил новых.

Соответствующие указы появились на сайте Офиса президента.

Согласно указам, уволены:

Олег Сахон;

Николай Миколенко;

Александр Набок;

Владимир Кондратюк.

Назначены:

Вадим Гладков (первым заместителем);

Алексей Осипенко;

Александр Белоус.

Ранее мы писали, что летом президент Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардией. Им стал Герой Украины Александр Пивненко.

Напомним, на днях Владимир Зеленский заявил, что по представлению министра обороны Рустема Умерова сменил командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяну Остащенко. Вместо нее назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

Также недавно Владимир Зеленский уволил Александра Тарасовского с должности заместителя председателя Службы внешней разведки.

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