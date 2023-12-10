Нардеп-"киборг" Роман Костенко (фракция "Голос") заявил, что ограниченно пригодных в Украине отправляют на штурм вражеских позиций.

По его данным, при установлении частичной пригодности военкомат обязан распределить призывника на тыловую должность. Но по факту этого не происходит.

"Он является ограниченно пригодным только для военкомата. Когда он попадает в Вооруженные силы, там этот вопрос исчезает. Любой командир имеет право поставить его на любую должность... И потом мне звонят и говорят: а я уже штурмовик, хотя не могу на себя и бронежилет надеть, потому что просто нести его не могу. И эта проблема есть", - говорит Костенко.

Он считает, что если людей будут и дальше так "обманывать", то в ряды ВСУ "другие уже не придут".

Напомним, что депутат Марьяна Безуглая рассказала о новом законопроекте для военных Украины. Отпуск вместо демобилизации.

Война в Украине идет уже 655-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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