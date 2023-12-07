В сети появилось видео с секретной украинской военной базы.

Соответствующие кадры опубликовал журналист The Times Максим Такер.

На видео показана большая партия морских дронов Magura V5, а также можно заметить новые неизвестные беспилотники.

Напомним, летом американские журналисты впервые посетили секретную базу украинских ВМС, где тестируют морские беспилотники.

Ранее мы публиковали видео нового украинского морского беспилотника "Магура", который может нести до 300 кг взрывчатки. Он предназначен для разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, а также боевых миссий. Беспилотник разработала украинская госкомпания СпецТехноЭкспорт.

А в сентябре в сети показали испытания нового украинского подводного дрона "Маричка". Это шестиметровый многоцелевой дрон с радиусом действия около 1 000 километров. Он должен поражать подводную часть кораблей, что, как утверждается, гораздо эффективнее, чем атаки надводных дронов.

Война в Украине идет уже 652-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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