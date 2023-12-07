Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 7 декабря.

Информация появилась на странице командования в Фейсбуке.

В течение суток состоялось 56 боевых столкновений. Враг нанес три ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть раненые.

Ситуация на востоке и юге Украины остается сложной:

на Волынском , Полесском , Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов;

, , и оперативная обстановка без существенных изменений. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов; на Купянском направлении украинские защитники отбили пять атак врага в районе Синьковки Харьковской области. Противник нанес авиационный удар в районе Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем российских захватчиков оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области;

украинские защитники отбили пять атак врага в районе Синьковки Харьковской области. Противник нанес авиационный удар в районе Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем российских захватчиков оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области; на Лиманском направлении Силы обороны отбили все атаки врага, который пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области;

Силы обороны отбили все атаки врага, который пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области; на Бахмутском направлении Силами обороны отражено 19 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Марково, Богдановка, Часов Яр, Клещеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области;

Силами обороны отражено 19 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Марково, Богдановка, Часов Яр, Клещеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области; на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Карловка, Первомайское Донецкой области;

нашими защитниками отражено 15 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Карловка, Первомайское Донецкой области; на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил пять атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области;

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил пять атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; на Шахтерском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Старомайорское, Урожайное, Зеленое Поле Донецкой области;

артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Старомайорское, Урожайное, Зеленое Поле Донецкой области; на Запорожском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районах западнее Вербового и Работино Запорожской области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Копани Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Верхняя Терса, Новоандреевка, Каменское Запорожской области;

Силы обороны отбили шесть атак противника в районах западнее Вербового и Работино Запорожской области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Копани Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Верхняя Терса, Новоандреевка, Каменское Запорожской области; на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись такие населенные пункты как Веселое, Николаевка, Тягинка, город Херсон и Очаков Николаевской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также подразделения ракетных войск нанесли удар по станции радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

Война в Украине идет уже 652-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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