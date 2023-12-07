В сети появились карты, показывающие маршруты движения российских ракет и "Шахедов" при атаках Украины.

Дроны часто атакуют по руслам рек, дорогам и границам областей. Над рекой можно лететь низко и незаметно для радаров ПВО, а над дорогой шум ударных дронов сливается с шумом автомобилей.

Еще одна тенденция - большинство дронов летит из Крыма.

Одна из самых главных целей дронов - это Староконстантинов в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром, а также порты Одесской области.

Данная инфографика движения беспилотников и ракет охватывает отрезок времени с 6 сентября по 3 ноября.

Напомним, сегодня ночью "Шахеды" атаковали припортовую инфраструктуру в районе Измаила. Атака длилась почти два часа.Были повреждены складские помещения, элеватор и грузовики, возник пожар. Водитель одной из фур погиб.

Война в Украине идет уже 652-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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