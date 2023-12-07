В ночь на 7 декабря зафиксированы попадания беспилотников "Шахед" по Измаильскому району Одесской области. Атака длилась почти два часа и была направлена на припортовую инфраструктуру. Погиб человек, возник пожар.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале.

"Повреждены складские помещения, элеватор и грузовики. Водитель одной из фур погиб. На месте произошел пожар", - говорится в сообщении.

Также местные паблики показали фото, сделанное во время атаки "Шахедов".

Между тем в Воздушных силах ВСУ сообщают, что ночью силы ПВО сбили 15 из 18 российских дронов.

Отмечается, что беспилотники запускались с мыса Чауда (Крым). Основные направления ударов пришлись на Одесскую и Хмельницкую области.

Война в Украине идет уже 652-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 651-го дня. Самой громкой новостью дня стало убийство в Подмосковье известного украинского политика, после начала вторжения РФ перешедшего на сторону России, - экс-депутата Ильи Кивы. Убийство произошло в день ВСУ, который в Украине отмечают 6 декабря. Что касается ситуации на фронте, то в среду она, по данным разных источников, существенно не изменилась.

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