В среду, 6 декабря, в Николаевской области из-за падения обломков сбитых "Шахедов" произошло три пожара.

Об этом сообщает ГСЧС.

В Снигиревке горело здание станции технического обслуживания и здание шиномонтажной станции.

В Очакове горело складское здание на территории базы отдыха.

Общая площадь пожаров составила около 300 кв. м. Все возгорания в Николаевской области уже ликвидированы.

Напомним, что сегодня ночью Воздушные силы и ПВО сбили 41 "Шахед" из 48.

Также мы писали об утренней сводке о ситуации на фронте Генштаба ВСУ.

Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.

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