Что происходит на фронте 6 декабря. Сводка Генштаба ВСУ на утро
В среду, 6 декабря, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.
Главное из нее.
За прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений.
Всего враг нанес 4 ракетных и 104 авиационных удара, совершил 101 обстрел из РСЗО.
Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 50 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами ПВО уничтожен 41 ударный БПЛА.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 26 атак противника в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области; Тернов, Спорного, Веселого, Раздолевки, Донецкой области.
На Бахмутском направлении ВСУ отразили 10 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силы обороны успешно отразили 25 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, северо-восточнее Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 18 атак.
На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.
На Запорожском направлении силы обороны отразили все атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах западнее Вербового Запорожской области.
На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике.
На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра.
Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.
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