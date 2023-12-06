В среду, 6 декабря, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений.

Всего враг нанес 4 ракетных и 104 авиационных удара, совершил 101 обстрел из РСЗО.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 50 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами ПВО уничтожен 41 ударный БПЛА.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 26 атак противника в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области; Тернов, Спорного, Веселого, Раздолевки, Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 10 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны успешно отразили 25 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, северо-восточнее Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 18 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили все атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах западнее Вербового Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра.

Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.

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