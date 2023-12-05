Генштаб дал оперативную информацию по состоянию на 18:00 5 декабря.

В течение суток произошло 70 боевых столкновений.

РФ нанесла 4 ракетных и 53 авиационных удара, совершила 59 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам. В результате погибли и ранены гражданские лица. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 15 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На Купянском направлении ВСУ отразили 5 атак РФ в Харьковской и Луганской областях.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 13 атак РФ в Луганской и Донецкой областях.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 9 атак в Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 23 атаки в Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать РФ.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 по пунктам управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М.

Подразделениями ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления, 1 состав боеприпасов, 2 станции РЭБ и 11 артиллерийских средств противника.

Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики пишут о продвижении россиян на флангах под Авдеевкой. Продолжаются и российские атаки под Бахмутом. Эксперты говорят, что в РФ начали применять мощные модернизованные "Шахеды", которые могут уничтожить половину здания. В одном из сбитых БПЛА обнаружили почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями.

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