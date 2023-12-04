Противник атакует ракетами, авиацией и РСЗО Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 4 декабря
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на 18:00 4 декабря.
В течение суток произошло 61 боевое столкновение.
Враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
Россияне атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59 и 10 БпЛА типа Shahed-136/131, 6 дронов и Х-59 уничтожены. В результате российских атак погибли и ранены гражданские лица. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской областях.
На Купянском направлении ВСУ отразили 10 атак. Противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Песчаного Харьковской области и Новоегоровки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов Харьковской области.
На Лиманском направлении ВСУ отразили 8 атак. Противник нанес авиаудары в Донецкой области.
На Бахмутском направлении в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области отбиты 9 атак противника.
Враг нанес авиаудар в районе Часова Яра Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов Донецкой области.
На Авдеевском направлении ВСУ отразили 15 атак. Противник нанес авиаудар в районе Александрополя Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов Донецкой области.
На Марьинском направлении россияне совершили 14 безуспешных атак на позиции ВСУ. Под артиллерийским и минометным огнем оказались населенные пункты Донецкой области.
На Запорожском направлении ВСУ в районе Работино Запорожской области отразили все атаки противника, пытавшегося восстановить утраченное положение.
На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Херсонской области и город Херсон, а также Очаков Николаевской области.
Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области.
В течение суток авиация сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 по зенитно-ракетным комплексам и 7 артиллерийским средствам противника.
Война в Украине идет уже 649-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
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