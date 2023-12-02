В пятницу, 2 декабря, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте на утро.

Об этом сообщает Генштаб.

За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения. Всего враг нанес 2 ракетных и 30 авиационных ударов.

За прошедшие сутки, российская армия в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые ракеты Х-59 и 23 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая ракета Х-59 и 18 ударных БпЛА.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где силами обороны отбили 13 атак.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где силами обороны отражено 8 атак.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где силами обороны отражена 21 атака. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах южнее Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отражена 21 атака.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении противник 8 раз безуспешно вел наступательные (штурмовые) действий по восстановлению утраченного положения в районах Роботино Запорожской области, а также вел безуспешные штурмовые действия в районе западнее Вербового Запорожской области, где наши защитники отбили еще 4 атаки.

Ранее мы сообщали о ситуации на фронте 1 декабря.