Военный аналитик немецкой газеты BILD Юлиан Рёпке заявил, что армия РФ полностью захватила Марьинку.

"После 20 месяцев интенсивных атак российская армия полностью захватила город Марьинку в Донецкой области. Последних украинских защитников вытеснили из когда-то мирного города с 10 700 жителями, который сейчас лежит в руинах", — написал он.

Ранее российские военные паблики заявили о продвижении своих войск на западные окраины Марьинки. Причем одни телеграм-каналы утверждали, что Марьинка захвачена полностью, а другие, что бои за город ещё продолжаются на окраинах.

Украина эту информацию не комментировала и не подтверждала. Никаких заявлений по поводу Марьинки пока не делало и минобороны РФ.

Сложная ситуация сейчас и под Авдеевкой, где россияне день за днем активно пытаются штурмовать.

Война в Украине идет уже 646-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ сбили 14 "Шахедов". Судя по всему, основное направление атаки - Хмельницкая область. Также был прилет в Одесской области, где дрон попал в неиспользовавшееся здание. Сильный ракетный удар был по Покровской громаде Донецкой области - пострадали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.