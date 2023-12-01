В пятницу, 1 декабря, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте на утро.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения.

Всего враг нанес 1 ракетный и 71 авиационный удар, совершил 80 обстрелов из РСЗО.

В эти сутки захватчики в очередной раз атаковали Украину двумя управляемыми ракетами Х-59 и 12 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами ПВО уничтожена 1 управляемая ракета Х-59 и 8 ударных БпЛА.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия возле Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено 7 атак.

На Лиманском направлении наши защитники отразили 6 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области, где силами обороны отбито 6 атак.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия вблизи Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области, где украинские воины отразили 24 атаки. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника возле Степного, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 20 атак.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 10 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.

На Запорожском направлении противник 11 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Работино Запорожской области. Также наши воины отбили 4 атаки западнее Вербового.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра.

Война в Украине идет уже 646-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ сбили 14 "Шахедов". Судя по всему, основное направление атаки - Хмельницкая область. Также был прилет в Одесской области, где дрон попал в неиспользовавшееся здание. Сильный ракетный удар был по Покровской громаде Донецкой области - пострадали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.