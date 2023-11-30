Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 30 ноября.

Информация появилась на странице командования в Фейсбуке.

Сообщается, что украинские войска удерживают позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян в районе села Вербовое (Запорожская область) и уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы противника.



В течение суток состоялось 73 боевых столкновения. Враг нанес один ракетный и 43 авиационных удара, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

С начала суток российские оккупанты атаковали Украину семью ударными БпЛА типа "Shahed-136/131", из которых пять уничтожено силами и средствами противовоздушной обороны. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной:

на Волынском , Полесском , Северском , Шахтерском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений;

, , , и оперативная обстановка без существенных изменений; на Купянском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где силами обороны отражено семь атак. Нанес авиационный удар возле Ивановки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области;

враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где силами обороны отражено семь атак. Нанес авиационный удар возле Ивановки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области; на Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области, где Силами обороны отражено четыре атаки. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области;

противник вел штурмовые действия в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области, где Силами обороны отражено четыре атаки. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области; на Бахмутском направлении украинские воины отбили 21 атаку противника вблизи Богдановки, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области;

украинские воины отбили 21 атаку противника вблизи Богдановки, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области; на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия у Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области. Здесь наши защитники отбили 15 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области;

враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия у Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области. Здесь наши защитники отбили 15 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области; на Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили девять атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка;

враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили девять атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка; на Запорожском направлении противник 11 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области. Также наши защитники отбили три атаки оккупантов западнее Вербового Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Каменки и Новоандреевки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловка, Лобково, Каменское Запорожской области;

противник 11 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области. Также наши защитники отбили три атаки оккупантов западнее Вербового Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Каменки и Новоандреевки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловка, Лобково, Каменское Запорожской области; на Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Тягинка и Крынки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Берислав, Ивановка, Садовое Херсонской области, и Очаков Николаевской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще один - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее сообщалось, что ВСУ охотятся за российскими системами РЭБ, которые защищают от управляемых ракет HIMARS.

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