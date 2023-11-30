Российские военные 30 ноября обстреляли Торецк Донецкой области. В результате ранены три человека, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Целью российской атаки стал жилой квартал.

"Получили ранения трое гражданских, которые пришли получить гуманитарную помощь в админздание. 86-летнюю женщину и двух мужчин в возрасте 63 и 34 года доставили в больницу с осколочными ранениями. Последний находится в тяжелом состоянии", - сообщили в прокуратуре.

Минометный обстрел произошел в 10:30.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла авиаудар по Торецку Донецкой области. Попали на территорию предприятия. Повреждены промышленные здания, ранено четверо человек.

Война в Украине идет уже 645-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 644-го дня.

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