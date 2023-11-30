Ночью под ракетный удар попал Покровский район Донецкой области. Ранены 10 человек, в том числе дети
В ночь на 30 ноября по Покровскому району Донецкой области был нанесен удар шестью ракетами С-300.
Под удар попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. Пострадали 10 человек, среди них четыре ребенка. Еще пять человек ищут под завалами.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В Покровске под удар попал отдел полиции. Также повреждены многоквартирный дом и девять частных домов, автомобили, гаражи.
Один из снарядов взорвался во дворе дома, где жила семья с двумя детьми. В результате обстрела были разрушены крыша и стены дома, семья оказалась под завалами.
Парамедик полиции помог выбраться из-под руин мужчине, у которого на руках был окровавленный младенец. Ребенок сейчас в безопасности.
Нацполиция показала видео спасения ребенка.
В Новогродовке также было попадание в многоэтажный дом. Под завалами, вероятно, могут находиться еще пять человек, среди них ребенок.
В Мирнограде под удар попал отдел полиции.
Ранее мы писали, что в Бахмутском и Покровском районах объявили обязательную эвакуацию детей.
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