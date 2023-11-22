Военные РФ увеличили количество штурмовых действий и авиационных ударов на таврическом направлении (Запорожская область и юг Донецкой). Сбрасывают управляемые авиационные бомбы из Су-35.

Об этом заявил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

За сутки враг нанес 29 авиаударов, совершил 911 артобстрелов и провел 38 боевых столкновений.

Сообщается, что выросли и потери РФ в живой силе и бронетехнике.

"Уничтожена 21 единица военной техники. В частности, три танка, три ББМ, ПТРК, шесть БпЛА, четыре автомобиля и четыре единицы спецтехники, в частности — самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит"", - подчеркнул Тарнавский.

ВСУ удерживают оборону на авдеевском направлении, а на мелитопольском даже идут в наступление.

Ранее ISW заявял, что ВСУ продвинулись к юго-востоку от Степного на Авдеевском направлении и под Запорожьем.

Война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте, как пишут военные паблики, наступательная активность падает из-за ухудшения погоды. В соцсетях появляется много видео из окопов с грязью, водой и снегом. Исключение, как сообщают, составляет Херсонский фронт.

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