В воскресенье, 26 ноября, электричество исчезло в нескольких городах на временно оккупированной территории Донецкой области, в том числе и в Донецке.

Об ударе по энергосистеме сообщил глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

Паблики пишут, что ночью был прилет в Старобешевскую ТЭС Донецкой области. После этого блэкаут наблюдается в Донецке, Макеевке, Мариуполе, Старобешевском районе.

К утру сообщают, что восстановили электроснабжение в Амвросиевке, Харцызске и Енакиево.

Напомним, что после вчерашней воздушной атаки на Киев, в столице возможны отключения света. По информации "Укрэнерго", повреждены магистральные линии электропередач и линии распределения облэнерго. КГВА призвал киевлян не перегружать сети и экономить электричество.

Война в Украине идет уже 641-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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