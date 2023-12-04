В понедельник, 4 декабря, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

Всего враг нанес 1 ракетный и 45 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из РСЗО.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив управляемую ракету Х-59 и 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 10 ударных БПЛА.

В ночь на 4 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59 и 21 БпЛА типа "Shahed-136/131". В результате 16 вражеских дронов и управляемая ракета Х-59 уничтожены.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 16 атак врага в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

На Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны успешно отразили 21 атаку противника в районах восточнее Новокалинового и Новобахмутовки, а также в районах Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 8 атак.

На Шахтерском направлении наши воины отразили атаку противника в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах южнее Работино. Также наши защитники отразили 3 атаки противника в районе Новопокровки Запорожской области.

Война в Украине идет уже 649-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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