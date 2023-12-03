Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что российских военных, которые расстреляли безоружных украинских военных, ликвидировали.

Об этом он заявил в эфире телеканала Freedom.

"Они сдавались в плен из-за того, что у них закончился боекомплект. Насколько мне известно, чуть позже наши ребята "штурмовали" эти позиции, и все находившиеся там были ликвидированы", - заявил Барабаш.

Напомним, в ВСУ подтвердили информацию о том, что российские оккупанты расстреляли двух украинских военных, которые хотели сдаться в плен.

Офис генпрокурора Украины начал расследование по факту расстрела безоружных украинских военных, видео с которым вчера появилось в соцсетях.

Война в Украине идет уже 648-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.